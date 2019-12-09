В Адыгее заключили под стражу подозреваемого во взятке подполковника полиции

Адыгея

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Суд 8 декабря избрал меру пресечения для подозреваемого в получении взятки начальника отделения уголовного розыска ОМВД по Майкопу

Подполковник полиции Майкопа хотел получить 60 тыс. рублей за непривлечение местного жителя к уголовной ответственности за незаконное хранение малокалиберного пистолета и боеприпасов к нему. Против сотрудника МВД возбудили уголовное дело по по ч. 3 ст. 290 УК РФ (Получение должностным лицом взятки за незаконные действия).

Как уточнили порталу Юга.ру в пресс-службе Майкопского горсуда, суд на заседании под председательством Бислана Тлехурая удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении полицейского.

Мужчину заключили под стражу на два месяца, до 7 февраля 2020 года.

Взятка Майкоп Полиция Суд

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