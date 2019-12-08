Под Краснодаром произошел крупный пожар в частном доме

Утром 8 декабря на хуторе Ленина в пригороде Краснодара загорелось жилое здание

Сообщение о возгорании в частном доме на улице Стременной поступило в 7:23.

В 8:33 пожарным удалось локализовать пожар на площади 130 кв. метров, а в 10:05 огонь был полностью потушен. На месте работали 38 человек и 10 спецмашин.

Погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, вечером 6 декабря в Краснодаре произошел пожар на балконах шестого и седьмого этажей многоэтажки на улице Чехова. Спасатели эвакуировали из дома около 50 человек.