В Краснодаре на 40 лет Победы сделали переход после того, как в этом месте сбили ребенка
В Краснодаре вечером 7 декабря сделали новый пешеходный переход на улице 40 лет Победы. Ранее на этом месте из-за неудобной «зебры» сбили ребенка
Известно, что 21 ноября на этой улице иномарка сбила 13-летнюю девочку, переходившую дорогу в неположенном месте. В результате ребенка госпитализировали.
Позже в соцсетях, в частности, в инстаграм-паблике Typodar отметили, что это не первая авария на этом месте. В тексте уточнили, что все дело в неправильной установке пешеходного перехода:
«Его сделали в крайне неудобном месте. Основной трафик пешеходов идет именно от выхода из „Магнита“. Почему бы не перенести пешеходный переход туда, где это необходимо», — написали в посте.
Автор публикации добавил, что выход из магазина находится на одной линии с проходом в большой жилой массив.
«Логично предположить, что люди в основном будут идти сюда. Однако пешеходный переход сделан дальше по улице и ведет на голую парковку „Магнита“», — добавили в посте.
В субботу, 7 декабря, в телеграм-канале городской администрации сделали репост публикации телеканала «Краснодар». В тексте признали проблему неудобного расположения зебры и сообщили, что на 40 лет Победы появился новый переход, в этот раз в удобном месте.
«Знак уже появился, ждем разметку», — добавили там.
Напомним, в конце ноября в краевой столице сбили мужчину с дочкой. Они ехали на самокате по проезжей части.
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Как неправильное проектирование улиц убивает краснодарцев. ��️ «На 40 лет Победы, напротив семейного магнита сбили ребенка. Это не первый случай на этом месте. Вопрос в неправильной установке пешеходного перехода. Его сделали в крайне неудобном месте. Основной трафик пешеходов идет именно от выхода из магнита. Почему бы не перенести пешеходный переход туда где это необходимо. Положить несколько плит для тротуара, как временное решение. Переставить знак и сделать разметку.» ⠀ Очевидно, точкой притяжения здесь выступает Магнит. Прямо напротив него большой жилой массив и проход в него. Логично предположить (и видно по видео), что люди в основном будут идти сюда. Однако пешеходный переход сделан дальше по улице и ведёт на голую парковку Магнита. Зачем это сделано — никто не понимает. Видео из ★ @flotiliya_krd. #Дорогикраснодара
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