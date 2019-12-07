В Краснодаре на 40 лет Победы сделали переход после того, как в этом месте сбили ребенка

В Краснодаре вечером 7 декабря сделали новый пешеходный переход на улице 40 лет Победы. Ранее на этом месте из-за неудобной «зебры» сбили ребенка

Известно, что 21 ноября на этой улице иномарка сбила 13-летнюю девочку, переходившую дорогу в неположенном месте. В результате ребенка госпитализировали.

Позже в соцсетях, в частности, в инстаграм-паблике Typodar отметили, что это не первая авария на этом месте. В тексте уточнили, что все дело в неправильной установке пешеходного перехода:

«Его сделали в крайне неудобном месте. Основной трафик пешеходов идет именно от выхода из „Магнита“. Почему бы не перенести пешеходный переход туда, где это необходимо», — написали в посте.

Автор публикации добавил, что выход из магазина находится на одной линии с проходом в большой жилой массив.

«Логично предположить, что люди в основном будут идти сюда. Однако пешеходный переход сделан дальше по улице и ведет на голую парковку „Магнита“», — добавили в посте.

В субботу, 7 декабря, в телеграм-канале городской администрации сделали репост публикации телеканала «Краснодар». В тексте признали проблему неудобного расположения зебры и сообщили, что на 40 лет Победы появился новый переход, в этот раз в удобном месте.

«Знак уже появился, ждем разметку», — добавили там.

Напомним, в конце ноября в краевой столице сбили мужчину с дочкой. Они ехали на самокате по проезжей части.