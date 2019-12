В Краснодаре на 40 лет Победы сделали переход после того, как в этом месте сбили ребенка

View this post on Instagram

Как неправильное проектирование улиц убивает краснодарцев. ️ «На 40 лет Победы, напротив семейного магнита сбили ребенка. Это не первый случай на этом месте. Вопрос в неправильной установке пешеходного перехода. Его сделали в крайне неудобном месте. Основной трафик пешеходов идет именно от выхода из магнита. Почему бы не перенести пешеходный переход туда где это необходимо. Положить несколько плит для тротуара, как временное решение. Переставить знак и сделать разметку.» ⠀ Очевидно, точкой притяжения здесь выступает Магнит. Прямо напротив него большой жилой массив и проход в него. Логично предположить (и видно по видео), что люди в основном будут идти сюда. Однако пешеходный переход сделан дальше по улице и ведёт на голую парковку Магнита. Зачем это сделано — никто не понимает. Видео из ★ @flotiliya_krd. #Дорогикраснодара