В Краснодаре эвакуировали многоэтажку из-за пожара на балконах

Краснодарский край

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Вечером 6 декабря в Краснодаре произошел пожар в многоэтажном доме на улице Чехова

Сообщение о возгорании в 16-этажном доме поступило пожарным в 21:07. Прибывшие к месту ЧП спасатели установили, что горят балконы на 6 и 7 этажах. Жильцов дома эвакуировали — всего около 50 человек.

К 21:34 пожар локализовали на площади 45 кв. метров. В 21:38 — ликвидировали, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Напомним, с сентября в России действует запрет на использование открытого огня на балконах. Если курение стало причиной пожара, предусмотрена ответственность по ст. 20.4 КоАП РФ о нарушении требований пожарной безопасности — от 3 до 5 тыс. рублей штрафа.

Краснодар Пожары

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