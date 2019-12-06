Силовики задержали шестерых членов банды, причастной к убийству главы Центра «Э» Ингушетии

В Москве и Ингушетии 6 декабря задержали членов группировки, причастной к убийству главы республиканского Центра по борьбе с экстремизмом Ибрагима Эльджаркиева и его брата

В январе 2019 года начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева пытались убить. Покушение на него произошло, когда полицейский с охраной ехал из Чечни в Ингушетию. Его машину расстреляли в нескольких километрах от погранпоста, уточнил «360».

2 ноября Ибрагим Эльджаркиев и его брат Ахмед были убиты в Москве. Момент преступления попал на видео, на котором видно, как киллер выстрелил в мужчин не менее десяти раз, в том числе произвел контрольные выстрелы в головы. После этого он скрылся.

Уголовное дело возбудили по п.п. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух и более лиц) и ч. 2 ст. 222 УК РФ (Незаконный оборот оружия). Расследование передали в центральный аппарат Следственного комитета России, написал RT.