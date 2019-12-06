Силовики задержали шестерых членов банды, причастной к убийству главы Центра «Э» Ингушетии
В Москве и Ингушетии 6 декабря задержали членов группировки, причастной к убийству главы республиканского Центра по борьбе с экстремизмом Ибрагима Эльджаркиева и его брата
В январе 2019 года начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева пытались убить. Покушение на него произошло, когда полицейский с охраной ехал из Чечни в Ингушетию. Его машину расстреляли в нескольких километрах от погранпоста, уточнил «360».
2 ноября Ибрагим Эльджаркиев и его брат Ахмед были убиты в Москве. Момент преступления попал на видео, на котором видно, как киллер выстрелил в мужчин не менее десяти раз, в том числе произвел контрольные выстрелы в головы. После этого он скрылся.
Уголовное дело возбудили по п.п. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух и более лиц) и ч. 2 ст. 222 УК РФ (Незаконный оборот оружия). Расследование передали в центральный аппарат Следственного комитета России, написал RT.
6 ноября стало известно, что по подозрению в убийстве разыскивают 46-летнего уроженца Ингушетии Курейша Картоева, его объявили в розыск. Предположительно, он скрывается в Турции. 27 ноября Басманный суд Москвы отправил под стражу двух подозреваемых в причастности к убийству главы Центра «Э» — Гелани Костоева и Ахмеда Арапиева. Костоев будет под арестом до 5 января, Арапиев — до 20 января. Подозреваемых обвиняют по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.
Сотрудники Следственного комитета РФ и ФСБ совместно с МВД и Росгвардией 6 декабря провели спецоперацию, в ходе которой задержали главаря преступной группировки Хасана Полонкоева и пятерых членов банды. Их подозревают в организации нападения на главу Центра «Э» и его брата. Всех причастных к убийству, которым удалось скрыться, продолжают разыскивать, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
По информации «Известий», все подозреваемые в убийстве главы Центра «Э» — члены секты баталхаджинцев из ингушского села Экажево. Мотивом для совершения преступления стала кровная месть. Подозреваемые считали Ибрагима Эльджаркиева причастным к организации убийства их родственника и лидера Ибрагима Белхароева в 2018 году (дело не раскрыто).
В декабре в рамках расследования дела об убийстве братьев Эльджаркиевых прошли обыски в частном доме в Ингушетии, в котором живет председатель контрольно-счетной палаты республики Мустафа Белхароев, родной дядя убитого лидера баталхаджинцев Ибрагима Белхароева, рассказал «Интерфаксу» информированный источник.
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