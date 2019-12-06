Беспроводной iPhone может появиться в 2021 году — аналитик

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

Распечатать

Аналитик Мин-Чи Куо рассказал 5 декабря, какие новинки Apple может выпустить в 2020 и 2021 годах

Мин-Чи Куо занимается тем, что составляет перспективные прогнозы о новинках Apple и, как правило, они оказываются близки к реальности, пишет «Медуза» со ссылкой на 9to5mac.

По версии аналитика, в 2020 году компания выпустит четыре модели iPhone с OLED-экраном: с диагональю 5,4 дюйма, 6,1 дюйма и 6,7 дюйма. Все устройства будут иметь подключение 5G. Отличаться же смартфоны будут используемыми камерами. Кроме того, в начале года Apple представит 4,7-дюймовый iPhone SE 2 с LCD-экраном.

Также Мин-Чи прогнозирует в 2021 году старт продаж полностью беспроводного смартфона. Аналитик подчеркнул, что Apple откажется от разъема сначала только на одной модели iPhone, а не сразу на всех.

Инновацией 2021 года может стать и выпуск iPhone SE 2 Plus без кнопки «Домой», рассказал Мин-Чи Куо. Он считает, что новый смартфон будет иметь диагональ 5,5 дюйма или 6,1 дюйма, а Touch ID разработчики могут установить в боковую кнопку питания.

Как писали Юга.ру, Краснодар стал третьим городом России, где куплено больше всего новых IPhone 11 с момента старта продаж 20 сентября.

 

Гаджеты Технологии

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Краснодаре установят пятиметровый памятник Александру Невскому
Пропавшую в Краснодаре 15-летнюю девочку нашли за городом
The Bell: Патриарх Кирилл летал на частном самолете за 43 млн долларов
В Сочи восстановили мост через реку Хероту
В Сочи голый мужчина забрался в чужой сарай и разгромил его
На Кубани ввели реверсивное движение на участке трассы М4

Лента новостей

Статьи

Что может скрывать родинка?

Как распознать меланому и где пройти обследование бесплатно

Статьи Партнерский

Как открыть ИП и сколько это стоит?

Пять шагов к своему делу

Статьи Партнерский

Как устроен интернет вещей?

Пересматриваем рождественское «Черное зеркало» о наступившем будущем

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале