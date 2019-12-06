Беспроводной iPhone может появиться в 2021 году — аналитик

Мин-Чи Куо занимается тем, что составляет перспективные прогнозы о новинках Apple и, как правило, они оказываются близки к реальности, пишет «Медуза» со ссылкой на 9to5mac.

По версии аналитика, в 2020 году компания выпустит четыре модели iPhone с OLED-экраном: с диагональю 5,4 дюйма, 6,1 дюйма и 6,7 дюйма. Все устройства будут иметь подключение 5G. Отличаться же смартфоны будут используемыми камерами. Кроме того, в начале года Apple представит 4,7-дюймовый iPhone SE 2 с LCD-экраном.

Также Мин-Чи прогнозирует в 2021 году старт продаж полностью беспроводного смартфона. Аналитик подчеркнул, что Apple откажется от разъема сначала только на одной модели iPhone, а не сразу на всех.

Инновацией 2021 года может стать и выпуск iPhone SE 2 Plus без кнопки «Домой», рассказал Мин-Чи Куо. Он считает, что новый смартфон будет иметь диагональ 5,5 дюйма или 6,1 дюйма, а Touch ID разработчики могут установить в боковую кнопку питания.

Как писали Юга.ру, Краснодар стал третьим городом России, где куплено больше всего новых IPhone 11 с момента старта продаж 20 сентября.