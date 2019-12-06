Бри Ларсон, Эмилия Кларк и Киану Ривз. Названы самые популярные знаменитости 2019 года

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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Портал IMDb опубликовал 6 декабря рейтинг популярных актеров и актрис уходящего года

IMDb составил список, основываясь на поисковых запросах пользователей с именем знаменитостей на сайте.

Топ-10 рейтинга возглавила Бри Ларсон, сыгравшая Капитана Марвел в одноименном супергеройском фильме, основанном на комиксах о персонаже Кэрол Дэнверс. По сюжету женщина после столкновения с враждующими инопланетными расами обретает суперсилу и становится неуязвимой.

Второе место присудили Эрин Мориарти, которая сыграла супергероиню «Старлайт» в сериале «Пацаны». Третье место заняла актриса Эмилия Кларк, прославившаяся после роли Дейнерис Таргариен в сериале «Игра престолов».

Также в список попали Наоми Скотт, Роза Салазар и Марго Робби. Из актеров-мужчин в рейтинге оказались Дакре Монтгомери, Киану Ривз и Хоакин Феникс.

Как писали Юга.ру, 25 февраля в США объявили победителей премии «Оскар».

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