Бри Ларсон, Эмилия Кларк и Киану Ривз. Названы самые популярные знаменитости 2019 года

Портал IMDb опубликовал 6 декабря рейтинг популярных актеров и актрис уходящего года

IMDb составил список, основываясь на поисковых запросах пользователей с именем знаменитостей на сайте.

Топ-10 рейтинга возглавила Бри Ларсон, сыгравшая Капитана Марвел в одноименном супергеройском фильме, основанном на комиксах о персонаже Кэрол Дэнверс. По сюжету женщина после столкновения с враждующими инопланетными расами обретает суперсилу и становится неуязвимой.

Второе место присудили Эрин Мориарти, которая сыграла супергероиню «Старлайт» в сериале «Пацаны». Третье место заняла актриса Эмилия Кларк, прославившаяся после роли Дейнерис Таргариен в сериале «Игра престолов».