Названы самые популярные в 2019 году породы собак в России
Кинологи опубликовали список популярных среди россиян пород собак
Рейтинг подготовила Российская кинологическая федерация (РКФ), сообщает 6 декабря агентство городских новостей «Москва».
Лидером рейтинга стал немецкий шпиц. По словам представителя РКФ, это связано с тем, что сейчас в России востребованы собаки-компаньоны.
Кроме того, в РКФ заметили, что чаще всего животных заводят городские жители и содержать маленькую собаку в квартире удобнее.
В топ-3 также вошли сибирские хаски и йоркширские терьеры.
Остальные строчки рейтинга заняли овчарка, такса, акита, среднеазиатская овчарка, тибетский мастиф, сиба и американский стаффордширский терьер.
Как писали Юга.ру, Минсельхоз РФ собирается до конца 2019 года внести в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных. А в октябре российские кинологи объяснили, почему нельзя подкармливать бродячих собак.
Напомним, 4 декабря на портале Юга.ру вышел материал о кубанском приюте, в котором живут 547 собак. За ними ухаживает одна женщина.
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