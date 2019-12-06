Названы самые популярные в 2019 году породы собак в России

Краснодарский край, Вся Россия

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Кинологи опубликовали список популярных среди россиян пород собак

Рейтинг подготовила Российская кинологическая федерация (РКФ), сообщает 6 декабря агентство городских новостей «Москва».

Лидером рейтинга стал немецкий шпиц. По словам представителя РКФ, это связано с тем, что сейчас в России востребованы собаки-компаньоны.

Кроме того, в РКФ заметили, что чаще всего животных заводят городские жители и содержать маленькую собаку в квартире удобнее.

В топ-3 также вошли сибирские хаски и йоркширские терьеры.

Остальные строчки рейтинга заняли овчарка, такса, акита, среднеазиатская овчарка, тибетский мастиф, сиба и американский стаффордширский терьер.

Как писали Юга.ру, Минсельхоз РФ собирается до конца 2019 года внести в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных. А в октябре российские кинологи объяснили, почему нельзя подкармливать бродячих собак.

Напомним, 4 декабря на портале Юга.ру вышел материал о кубанском приюте, в котором живут 547 собак. За ними ухаживает одна женщина.

Животные Рейтинги

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