Названы самые популярные в 2019 году породы собак в России

Рейтинг подготовила Российская кинологическая федерация (РКФ), сообщает 6 декабря агентство городских новостей «Москва».

Лидером рейтинга стал немецкий шпиц. По словам представителя РКФ, это связано с тем, что сейчас в России востребованы собаки-компаньоны.

Кроме того, в РКФ заметили, что чаще всего животных заводят городские жители и содержать маленькую собаку в квартире удобнее.

В топ-3 также вошли сибирские хаски и йоркширские терьеры.

Остальные строчки рейтинга заняли овчарка, такса, акита, среднеазиатская овчарка, тибетский мастиф, сиба и американский стаффордширский терьер.