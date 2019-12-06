В психбольницу к историку Соколову, который убил и расчленил студентку, пришли правозащитники
Доцент СПбГУ Олег Соколов, который убил аспирантку, ждет экспертизы в третьем отделении медицинского Центра психиатрии и наркологии имени Сербского
Соколов был отправлен в психбольницу 2 декабря. В Центре психиатрии и наркологии историка навестили общественные наблюдатели. Они проверили условия пребывания в учреждении, переговорили с пациентами и выслушали жалобы Соколова, сообщил 6 декабря «360» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.
«Здесь вполне комфортные палаты, должного уровня питание, удобные матрасы и постельное белье. Общие палаты оборудованы телевизорами с хорошим качеством трансляции. Кроме того, центр располагает хорошей библиотекой, где есть и научные издания, и художественная литература», — рассказал Мельников.
В библиотеке доценту выдали книгу «Фауст», писал RT.
Пациенты, среди которых подследственные, арестованные и осужденные по разным преступлениям, в основном положительно оценили условия содержания. У Олега Соколова также условия на достаточно высоком уровне, отметил Алексей Мельников.
«Он сейчас содержится один в двухместной палате. В качестве претензии Соколов высказал просьбу не забирать у него на ночь очки», — отметил правозащитник.
Он добавил, что историк попросил дать ему бумагу и ручку. Их ему выдали в присутствии наблюдателей. Тем не менее очки и письменные принадлежности Соколову придется на ночь сдавать.
Напомним, в ночь на 9 ноября в Санкт-Петербурге из реки Мойки достали 63-летнего мужчину с переохлаждением. Позже выяснилось, что это доцент Санкт-Петербургского госуниверситета, один из основателей движения военно-исторической реконструкции в России Олег Соколов. В его рюкзаке нашли две женские руки и пистолет, а позже, при обыске в квартире, — женское тело, голову и окровавленную пилу.
Жертвой историка оказалась его бывшая студентка и сожительница, 24-летняя уроженка Краснодарского края Анастасия Ещенко. Мужчина признался в убийстве, его арестовали до 8 января.
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