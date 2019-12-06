В выходные в Краснодарском крае прогнозируют солнечную погоду
Кубанские синоптики представили прогноз на 7 и 8 декабря и предрекли ясную и теплую погоду
По данным Краснодарского гидрометцентра, в выходные в регионе будет сухая погода. В ночь на 7 декабря прогнозируют -1…-6 °С, в восточной половине края местами -8…-10 °С. Ветер ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с. Днем потеплеет до 4-9 °С, местами до 11 °С.
На Черноморском побережье 7 и 8 декабря будет солнечно. Ночные температуры — 1-6 °С, днем потеплеет до 9-14 °С. Ветер в Туапсинском районе 3-8 м/с, на участке от Анапы до Геленджика 6-11 м/с, 8 декабря возможно усиление до 11 м/с и 14 м/с соответственно.
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В Краснодаре в выходные будет ясно. По утрам возможен туман, гололед и изморозь. В ночь на 7 декабря столбики термометров опустятся до -4…-6 °С, днем воздух прогреется до 6-8 °С. В воскресенье, 8 декабря, температура не поднимется выше 5 °С. Ветер 3-8 м/с.
Как писали Юга.ру, в горах Сочи уже лежит 50 см снега, в предгорьях он выпал 4 декабря, а на плато Лагонаки уже готовятся к горнолыжному сезону.
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