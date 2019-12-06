В выходные в Краснодарском крае прогнозируют солнечную погоду

Краснодарский край

Распечатать

Кубанские синоптики представили прогноз на 7 и 8 декабря и предрекли ясную и теплую погоду

По данным Краснодарского гидрометцентра, в выходные в регионе будет сухая погода. В ночь на 7 декабря прогнозируют -1…-6 °С, в восточной половине края местами -8…-10 °С. Ветер ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с. Днем потеплеет до 4-9 °С, местами до 11 °С.

На Черноморском побережье 7 и 8 декабря будет солнечно. Ночные температуры — 1-6 °С, днем потеплеет до 9-14 °С. Ветер в Туапсинском районе 3-8 м/с, на участке от Анапы до Геленджика 6-11 м/с, 8 декабря возможно усиление до 11 м/с и 14 м/с соответственно.

Смотрите на Курортах Юга.ру:

В Краснодаре в выходные будет ясно. По утрам возможен туман, гололед и изморозь. В ночь на 7 декабря столбики термометров опустятся до -4…-6 °С, днем воздух прогреется до 6-8 °С. В воскресенье, 8 декабря, температура не поднимется выше 5 °С. Ветер 3-8 м/с.

Как писали Юга.ру, в горах Сочи уже лежит 50 см снега, в предгорьях он выпал 4 декабря, а на плато Лагонаки уже готовятся к горнолыжному сезону.

Краснодар Погода

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Сочи голый мужчина забрался в чужой сарай и разгромил его
На Кубани ввели реверсивное движение на участке трассы М4
Силовики задержали шестерых членов банды, причастной к убийству главы Центра «Э» Ингушетии
«Будем хоронить детей пачками». Краснодарка вышла на пикет в поддержку больных муковисцидозом, которым не хватает лекарств
В центре Краснодара запретят стоянку машин на улице Горького
В психбольницу к историку Соколову, который убил и расчленил студентку, пришли правозащитники

Лента новостей

Статьи

Что может скрывать родинка?

Как распознать меланому и где пройти обследование бесплатно

Статьи Партнерский

Как открыть ИП и сколько это стоит?

Пять шагов к своему делу

Статьи Партнерский

Как устроен интернет вещей?

Пересматриваем рождественское «Черное зеркало» о наступившем будущем

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале