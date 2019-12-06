СК опубликовал видео с подозреваемым в убийстве жены и тещи на Кубани

Ночью 5 декабря на хуторе Южном Крымского района мужчина после семейной ссоры зарезал тещу и жену ножом, а также ранил двухлетнюю дочь. После убийства он забрал из дома пострадавшую девочку и второго семилетнего ребенка и уехал к себе домой, однако утром сам пришел в полицию и признался в преступлении. Против злоумышленника возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух или более лиц). Детей доставили в больницу, их жизни ничего не угрожает.

Следственный комитет России опубликовал в своем ютуб-канале видео, на котором в отношении подозреваемого проводят следственные действия. На записи мужчина признался в убийстве пожилой тещи и жены. Также на кадрах показано, как следователи проводят осмотр места происшествия.