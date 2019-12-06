Россиян хотят обязать авторизоваться через госуслуги, чтобы оставлять комментарии в СМИ
Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) в декабре выступила с инициативой верифицировать комментарии в интернет-изданиях
Директор АППСИМ Владимир Зыков направил обращение министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константину Носкову, сообщил 6 декабря RT.
По словам Зыкова, сейчас интернет-пользователи могут делиться своим мнением о журналистских материалах, авторизируясь в разделах комментариев через социальные сети и используя вымышленные имена. Он считает, что из-за этого на страницах онлайн-изданий начинает распространятся недостоверная или даже запрещенная в России информация. При этом ответственность за комментарии несет не пользователь, а СМИ, которое могут оштрафовать или лишить лицензии.
«Чтобы это предотвратить, необходимо дать возможность пользователям СМИ, которые хотят оставлять комментарии под материалами издания, авторизоваться через портал госуслуг при помощи единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Таким образом, нести ответственность за оставленные комментарии будут граждане, а не СМИ», — приводит RT цитату из письма.
Радикальное мнение на счет комментариев в интернете высказал 5 ноября глава Чечни Рамзан Кадыров. Как писали Юга.ру, он призвал наказывать за оскорбление чести в интернете, «убивая, сажая, пугая».
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