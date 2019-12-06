Россиян хотят обязать авторизоваться через госуслуги, чтобы оставлять комментарии в СМИ

По словам Зыкова, сейчас интернет-пользователи могут делиться своим мнением о журналистских материалах, авторизируясь в разделах комментариев через социальные сети и используя вымышленные имена. Он считает, что из-за этого на страницах онлайн-изданий начинает распространятся недостоверная или даже запрещенная в России информация. При этом ответственность за комментарии несет не пользователь, а СМИ, которое могут оштрафовать или лишить лицензии.

«Чтобы это предотвратить, необходимо дать возможность пользователям СМИ, которые хотят оставлять комментарии под материалами издания, авторизоваться через портал госуслуг при помощи единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Таким образом, нести ответственность за оставленные комментарии будут граждане, а не СМИ», — приводит RT цитату из письма.