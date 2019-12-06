«Ростелеком» предложил месяц бесплатной подписки на популярные фильмы и сериалы в сервисе Wink

Партнерский Вся Россия

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«Ростелеком» представляет новогодний тариф «Для праздников» и дарит месяц подписки на популярные фильмы, мультфильмы и сериалы в онлайн-кинотеатре Wink и Интерактивном ТВ

В новом тарифе собрана коллекция для семейного просмотра в праздники. Участвовать в акции могут абоненты и новые клиенты.

Тариф «Для праздников» предлагает зрителям более 13 000 фильмов и эпизодов российских и зарубежных сериалов, новинок кинопроката, мультфильмов «Диснея» для детей всех возрастов.

О сервисе Wink:

Для участия в акции нужно подключить подписку «Для праздников» в меню приставки Интерактивного ТВ или на сайте wink.rt.ru, в приложении Wink на любом гаджете и на SMART.TV. Подключившись, смотреть можно на любом устройстве под одной учетной записью.

Акция действует до 31 января 2020 года. После бесплатного периода стоимость подписки составит 399 рублей в месяц.

Кино Ростелеком Телевидение

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