«Ростелеком» предложил месяц бесплатной подписки на популярные фильмы и сериалы в сервисе Wink

«Ростелеком» представляет новогодний тариф «Для праздников» и дарит месяц подписки на популярные фильмы, мультфильмы и сериалы в онлайн-кинотеатре Wink и Интерактивном ТВ

В новом тарифе собрана коллекция для семейного просмотра в праздники. Участвовать в акции могут абоненты и новые клиенты.

Тариф «Для праздников» предлагает зрителям более 13 000 фильмов и эпизодов российских и зарубежных сериалов, новинок кинопроката, мультфильмов «Диснея» для детей всех возрастов.