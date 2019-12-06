В Майкопе при пожаре погиб мужчина

Сообщение о возгорании поступило в 7:52. Прибывшие на место спасатели потушили пламя на площади 6 кв. метров.

Во время тушения огня пожарные обнаружили тело 57-летнего местного жителя, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Адыгее.

Вероятной причиной возникновения пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

С начала года в Адыгее произошло 549 техногенных пожаров, в которых погибли 12 человек и 6 человек получили травмы. Основная доля всех пожаров (70-75%) приходится на жилой сектор, добавили в МЧС.