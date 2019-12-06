В Адыгее к 2024 году планируют сформировать экологический стационар
В Адыгее планируют сформировать экологический стационар по типу дендропарка, который станет одним из объектов экологического туризма
Планируется, что экологический стационар займет до 60 га леса между станицами Курджипской и Дагестанской Майкопского района. Об этом порталу Юга.ру сообщил начальник Курджипского подразделения «Майкопское лесничество» управления лесами Республики Адыгея, председатель республиканского общества лесоводов, заслуженный лесовод РФ Маджит Хатукай.
По его словам, проект долгосрочный, а формирование экообъекта началось еще в 1993 году. Сейчас на 41 га высадили девять древесных пород, а в этом году на 0,8 га посадили саженцы дуба черешчатого. В следующем году планируется провести уходные работы.
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В дальнейшем на территории будут постоянно мониторить и дополнять древесно-кустарниковую растительность. Видовое разнообразие экообъекта планируется довести до 35-40 видов древесных пород — как основных лесообразующих в Адыгее, так и завезенных из других регионов.
Проект реализуют совместно с Союзом лесопромышленников Адыгеи и арендаторами лесных территорий, уточнил порталу Юга.ру руководитель Управления лесами Адыгеи Рашид Бельмехов.
По его словам, экологический стационар станет уникальной площадкой для эколого-просветительской, образовательной и научной деятельности. На его территории проведут тропы, обустроят места отдыха, установят указатели, аншлаги с информацией о породном и видовом составе, а также возрасте древесно-кустарниковой растительности.
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