В Адыгее к 2024 году планируют сформировать экологический стационар

В Адыгее планируют сформировать экологический стационар по типу дендропарка, который станет одним из объектов экологического туризма

Планируется, что экологический стационар займет до 60 га леса между станицами Курджипской и Дагестанской Майкопского района. Об этом порталу Юга.ру сообщил начальник Курджипского подразделения «Майкопское лесничество» управления лесами Республики Адыгея, председатель республиканского общества лесоводов, заслуженный лесовод РФ Маджит Хатукай.

По его словам, проект долгосрочный, а формирование экообъекта началось еще в 1993 году. Сейчас на 41 га высадили девять древесных пород, а в этом году на 0,8 га посадили саженцы дуба черешчатого. В следующем году планируется провести уходные работы.