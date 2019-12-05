В Сочи бывшего сотрудника Росгвардии и его подельников осудили за продажу несуществующих квартир
В Сочи вынесли приговор по делу бывшего сотрудника вневедомственной охраны Росгвардии и двух его знакомых, обвиняемых в мошенничестве с недвижимостью
Согласно материалам дела, с 2015 по 2017 год лжезастройщики продавали квартиры в несуществующем доме на улице Луговой. Для создания видимости строительства они наняли рабочих, которые очищали и выравнивали грунт на земельном участке. В итоге по договорам купли-продажи с дольщиками мошенники получили более 5 млн рублей.
Все трое обвинялись по ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество, совершенное по предварительному сговору в особо крупном размере).
Суд приговорил бывшего росгвардейца к четырем годам колонии общего режима. Его подельника — к двум годам лишения свободы условно, с испытательным сроком три года. Женщине-соучастнице назначили наказание в виде двух лет лишения свободы с отсрочкой основного наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста, сообщили в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.
Юга.ру писали, что в августе в Краснодаре двух сотрудников Росгвардии уволили после видео, где они спят на рабочем месте.
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