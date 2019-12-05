В Краснодаре продлят маршруты электричек, которые ходят до ближайших станиц
В Краснодарской агломерации электрички с 8 декабря начнут ходить по удлиненным маршрутам
Поезда № 7121 и 7120, которые ходили по маршруту Краснодар-1 — Афипская и обратно, будут идти дальше — в Ильскую. Пунктом отправления останется ж/д-вокзал Краснодара.
Маршрут электричек № 7127, 7128, 7129 и 7130 тоже будет продлен. Сейчас они ходят с вокзала Краснодар-1 в Пашковскую и обратно, а с 8 декабря конечным пунктом станет станица Васюринская.
Поезда № 6740, 6741, 6748 и 6749 маршрута Краснодар-1 — Динская — Краснодар-1 продлены до станции Кореновск.
Из-за продления маршрутов изменится и время отправления и прибытия электричек, сообщили 5 декабря в пресс-службе СКЖД.
Напомним, что в с января по май 2020 года жители Краснодара не смогут уехать в Сочи на «Ласточке» — рейсы отменят из-за ремонта путей.
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