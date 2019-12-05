В Брюховецком районе возобновят производство мясных консервов
На базе бывшего мясоперерабатывающего предприятия в Брюховецком районе запустят изготовление мясных консервов для Минобороны РФ
Сейчас инвестор ведет работы по демонтажу устаревшего оборудования и готовит помещения для новых цехов, сообщили в пресс-службе Брюховецкого района 5 декабря. Производство на предприятии планируется запустить в ближайшее время.
Как сообщали Юга.ру, в 2011 году суд признал несостоятельным деятельность ООО «Мясокомбинат Брюховецкий», осуществлявшим неэффективную деятельность на территории Брюховецкого района на протяжении пяти лет.
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