В Новокубанске прошел третий межмуниципальный бизнес-форум
В Новокубанске 4 декабря прошел бизнес-форум «Мой бизнес. Образ предпринимателя на Кубани»
Деловая программа форума состояла из трех модулей: «Ценности предпринимательства для нового поколения», «Перспективы развития промышленности в Краснодарском крае» и «Масштабирование успеха». Кроме того, на мероприятии производители разместили экспозиции со своей продукцией.
Заместитель руководителя краевого департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Юрий Шевченко рассказал, что в крае растет количество бесплатных услуг для действующих бизнесменов, которые нацелены на расширение масштабов своего бизнеса и находятся в поиске инструментов для развития.
По словам Шевченко, власти готовы помогать как начинающим, так и уже состоявшимся бизнесменам. Для этого в крае реализуют систему мер стимулирования отрасли, включающую в себя финансовые, прикладные и востребованные услуги, которые оказывают безвозмездно. Например, для бизнес-плана в фонде микрофинансирования можно взять займ до 300 тыс. рублей с процентной ставкой в размере 5,5% годовых. В центре «Мой бизнес» предпринимателям бесплатно проведут маркетинговое исследование или помогут продвижением в соцсетях.
Организатором форума стал фонд развития бизнеса Краснодарского края совместно с аналитическим центром «Эксперт-Юг» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Читайте также
Статьи ПартнерскийКак устроен интернет вещей?
Пересматриваем рождественское «Черное зеркало» о наступившем будущем
Жителей станицы в Крымском районе заставляют снести дома из-за близости к газопроводу
Газовики говорят, что все по закону
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.