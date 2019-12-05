В Новокубанске прошел третий межмуниципальный бизнес-форум

Деловая программа форума состояла из трех модулей: «Ценности предпринимательства для нового поколения», «Перспективы развития промышленности в Краснодарском крае» и «Масштабирование успеха». Кроме того, на мероприятии производители разместили экспозиции со своей продукцией.

Заместитель руководителя краевого департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Юрий Шевченко рассказал, что в крае растет количество бесплатных услуг для действующих бизнесменов, которые нацелены на расширение масштабов своего бизнеса и находятся в поиске инструментов для развития.

По словам Шевченко, власти готовы помогать как начинающим, так и уже состоявшимся бизнесменам. Для этого в крае реализуют систему мер стимулирования отрасли, включающую в себя финансовые, прикладные и востребованные услуги, которые оказывают безвозмездно. Например, для бизнес-плана в фонде микрофинансирования можно взять займ до 300 тыс. рублей с процентной ставкой в размере 5,5% годовых. В центре «Мой бизнес» предпринимателям бесплатно проведут маркетинговое исследование или помогут продвижением в соцсетях.