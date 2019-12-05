В мэрии Сочи сменили руководителей еще двух департаментов

В администрации Сочи в декабре сменились руководители департамента экономики и стратегического развития и департамента по охране окружающей среды

Руководителем департамента экономики и стратегического развития назначили Карину Тырсину, рассказали в пресс-службе мэрии курорта. Ранее она была руководителем отдела в ГБУ КК «Крайтехинвентаризация-Краевое БТИ» по Тихорецкому району.

В конце ноября из мэрии Сочи уволился директор департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности Андрей Платонов. Его место занял Александр Мамлай, который с мая возглавлял департамент городского хозяйства, а до этого был начальником управления по организации похоронного дела администрации курорта, которое в ноябре упразднили.

Как писали Юга.ру, 14 сентября стали известны имена заместителей нового главы Сочи Алексея Копайгородского. На первой планерке, которая прошла 16 сентября, мэр города представил новых глав четырех внутригородских районов. В конце сентября Копайгородский назначил новых руководителей трех департаментов — имущественных отношений, департамента экономики и стратегического развития и правового департамента.

В октябре в администрации Сочи сменились руководители еще двух управлений — молодежной политики, информации и аналитической работы. Кроме того, управление культуры курорта возглавила чиновница из мэрии Краснодара, а директором департамента транспорта города стала чиновница из минтранса Кубани.

В ноябре в администрации Сочи сменились руководители двух департаментов — по финансам и бюджету и городского хозяйства.