ВСК предложила скидку 50% на страховку для выезжающих за рубеж на новогодние каникулы

В преддверии Нового года Страховой Дом ВСК предлагает скидки на страховку для выезжающих за рубеж

Скидка 50% доступна при оформлении страхового полиса для поездок за границу в период со 2 декабря 2019 года по 10 января 2020 года в мобильном приложении «ВСК страхование» или интернет-магазине по промокоду «взр2020».

В акции учитываются поездки в большинство стран мира. Можно выбрать вид отдыха, например, активный или с любительским спортом.

Подробные условия акции доступны на сайте компании на сайте.

Ранее Юга.ру сообщали, что лизинговая компания «Европлан» и ВСК предложили «Зеленую карту» — аналог ОСАГО для поездок за рубеж. Полис действует во всей Европе, Белоруссии, Молдавии, Азербайджане и Украине, его можно оформить на 15 дней до года.