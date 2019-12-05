ВСК предложила скидку 50% на страховку для выезжающих за рубеж на новогодние каникулы
В преддверии Нового года Страховой Дом ВСК предлагает скидки на страховку для выезжающих за рубеж
Скидка 50% доступна при оформлении страхового полиса для поездок за границу в период со 2 декабря 2019 года по 10 января 2020 года в мобильном приложении «ВСК страхование» или интернет-магазине по промокоду «взр2020».
В акции учитываются поездки в большинство стран мира. Можно выбрать вид отдыха, например, активный или с любительским спортом.
Подробные условия акции доступны на сайте компании на сайте.
Ранее Юга.ру сообщали, что лизинговая компания «Европлан» и ВСК предложили «Зеленую карту» — аналог ОСАГО для поездок за рубеж. Полис действует во всей Европе, Белоруссии, Молдавии, Азербайджане и Украине, его можно оформить на 15 дней до года.
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