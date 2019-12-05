В России ОСАГО может подорожать на 30%

Краснодарский край, Вся Россия

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В России тарифный коридор ОСАГО могут расширить на 30%

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В октябре Госдума отложила рассмотрение закона, который должен был либерализировать ОСАГО из-за возможного повышения тарифов. Позже в Российском союзе страховщиков (РСА) рассказали, что из законопроекта все еще планируют исключить коэффициент мощности двигателя. При этом тарифный коридор планируют расширить на 30%. Также законодатели хотят сохранить повышающий коэффициент за грубые нарушения ПДД, сообщили «Известия».

Изменения больше всего коснуться жителей регионов-миллионников, где уже установили высокий тариф. Например, в Москве, Перми, Челябинске и Казани базовая ставка умножается на два, а в Санкт-Петербруге — на 1,8, написал RT.

Напомним, в сентябре прошлого года в Министерстве финансов РФ выступили за повышение штрафов за езду без ОСАГО.

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