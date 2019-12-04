В Краснодаре торговый центр эвакуировали из-за микроволновки

В Краснодаре вечером 4 декабря эвакуировали ТЦ «Новый горизонт» на улице Тюляева

Сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в торговом центре поступило спасателям в 20:21. Из здания эвакуировали персонал и посетителей — всего более 300 человек.

Прибывшие туда пожарные выяснили, что сигнализация сработала в подсобном помещении

«Предварительно, это произошло из-за того, что кто-то грел еду в микроволновой печи», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В результате инцидента никто не пострадал.