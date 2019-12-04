В Краснодаре торговый центр эвакуировали из-за микроволновки
В Краснодаре вечером 4 декабря эвакуировали ТЦ «Новый горизонт» на улице Тюляева
Сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в торговом центре поступило спасателям в 20:21. Из здания эвакуировали персонал и посетителей — всего более 300 человек.
Прибывшие туда пожарные выяснили, что сигнализация сработала в подсобном помещении
«Предварительно, это произошло из-за того, что кто-то грел еду в микроволновой печи», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
В результате инцидента никто не пострадал.
Как писали Юга.ру, в середине ноября торговый центр «МЕГА Адыгея-Кубань» эвакуировали после сообщения о минировании. Сотрудники МВД проверили здание и не нашли опасных предметов
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