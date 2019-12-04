Пять топ-менеджеров «Магнита» уволились из компании

Краснодарский край, Вся Россия

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«Ведомости» 4 декабря сообщили, что ряд топ-менеджеров «Магнита» покинули компанию

В пресс-службе ретейлера «Ведомостям» рассказали, что компанию покинули пять человек: директор по строительству крупных форматов и эксплуатации Виктор Ломакин, директор северо-западного округа Сергей Выдрин, директор по маркетингу Дмитрий Ситников, директор уральского округа Сергей Саченко и директор по развитию и запуску Сергей Виноградов.

Причиной их ухода стали кадровые перестановки и оптимизация структуры управления, пишут «Ведомости». Представитель «Магнита» уточнил, что это нормальный процесс, который происходит во время трансформации бизнеса. Функции Виноградова и Ломакина перераспределили, должности Выдрина и Саченко заняли другие сотрудники, на должность Ситникова рассматривают кандидатов.

Сообщается, что некоторые из ушедших менеджеров были выходцами из X5 Retail Group, главного конкурента «Магнита».

В июне Юга.ру сообщали, что с поста гендиректора «Магнита» уволилась Ольга Наумова. На ее место пришел Ян Дюннинг, который стал совмещать эту должность с ролью президента ПАО «Магнит». Ранее Дюннинг был главой «Ленты».

«Магнит» Краснодар Экономика

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