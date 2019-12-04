В Адыгее вдвое увеличили премии победителям конкурса среди инвалидов

3 декабря в республике подвели итоги конкурса и определили десять победителей в пяти номинациях: образование и наука, литература и искусство, техническое и народное творчество, физическая культура и спорт, общественная деятельность.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поздравил победителей с победой и вручил награды Владимиру Верденко, Саиде Нехай, Василине Улькиной, Татьяне Самко, Магде Карелиной, Тимуру Мамий, Светлане Соловьевой, Ольге Карапетян, Аминет Вайкок, Юрию Цееву.

Глава республики поручил поднять размер премий до 30 тыс. рублей и отметил, что следующем году планируется очередное увеличение размера премий — до 50 тыс. рублей. По его словам, республике многое делается для того, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья были востребованными. В частности, с 2014 года в Адыгее действует программа «Доступная среда», на реализацию которой в этом году выделили более 10 млн рублей. Для нужд инвалидов адаптировано 129 объектов социальной инфраструктуры, из них 6 — в 2019 году. Планируется обустроить еще 60 объектов.

«Наша задача — дойти до каждого человека, помочь людям с ограниченными возможностями здоровья жить полноценной, активной жизнью. Поэтому мы продолжим делать все возможное, чтобы выполнить все взятые на себя социальные обязательства, оказывать адресную помощь нуждающимся в нашем внимании и опеке», — заключил глава республики.