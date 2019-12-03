На Кубани женщина сообщила в полицию, что ее внука избила мать
В Успенском районе полиция проводит проверку после сообщения о том, что женщина избила своего семилетнего ребенка
23 ноября в отдел полиции обратилась местная жительница. Она сообщила, что у ее внука появились синяки и ушибы на теле после того, как ребенка избила его мать.
В отделе по делам несовершеннолетних проводят проверку по этому факту. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Ранее Юга.ру рассказывали о других случаях насилия и жестокого обращения с детьми. Так, в августе житель Белореченского района посадил на цепь сына и уехал в роддом с беременной женой. В сентябре в Белореченском районе женщина бросила на землю девятилетнего сына с синдромом Дауна. За это ее привлекли к административной ответственности. Позже оказалось, что у нее имеется психическое заболевание. Органы соцопеки знали об этом, однако ничего не делали.
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