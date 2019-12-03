На Кубани женщина сообщила в полицию, что ее внука избила мать

В Успенском районе полиция проводит проверку после сообщения о том, что женщина избила своего семилетнего ребенка

23 ноября в отдел полиции обратилась местная жительница. Она сообщила, что у ее внука появились синяки и ушибы на теле после того, как ребенка избила его мать.

В отделе по делам несовершеннолетних проводят проверку по этому факту. Назначена судебно-медицинская экспертиза.