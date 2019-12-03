В Сочи на дорогах прогнозируют гололед и ухудшение видимости
В Сочи 4 декабря в предгорьях и горах ожидается сильный мокрый снег с налипанием на провода и деревья
Из-за осадков на курорте видимость может ухудшиться до 500-1000 метров. На дорогах местами образуется гололед. Кроме того, в прибрежном кластере курорта синоптики прогнозируют сильный дождь. Ветер усилится до 18 м/с.
По поручению главы города Сочи Алексея Копайгородского все оперативные службы курорта перевели на усиленный режим несения службы — круглосуточно за обстановкой будут следить главы внутригородских районов, главы сельских округов, специалисты службы спасения, «Кубань-СПАС», водостока и дорожных служб, сообщили в пресс-службе мэрии курорта.
Как писали Юга.ру, в Сочи 3 декабря прогнозируют усиление ветра и грозовые дожди.
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