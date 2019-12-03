Поваленные штормовым ветром деревья перегородили тропы сочинской тисо-самшитовой роще

Краснодарский край

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В Сочи в начале декабря на тропах тисо-самшитовой рощи штормовой ветер повалил деревья

Госинспекторы Кавказского заповедника на тропах тисо-самшитовой рощи ликвидировали 14 завалов. Штормовой ветер за одну ночь повалил больше десяти деревьев, а сильный продолжительный дождь размыл грунт и спровоцировал движение почвы. Из-за порывов ветра старые или погибшие деревья не устояли, рассказали 2 декабря в пресс-службе Кавказского заповедника.

Сейчас тропы уже расчистили, но работа на маршруте продолжается — местами нужно восстановить тропу и ограждения. Тисо-самшитовая роща работает в обычном режиме.

Как сообщали Юга.ру, в середине июля девять селей сошли в тисо-самшитовой роще заповедника в Сочи.

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