В России братьев и сестер будут зачислять в одну школу

Президент России Владимир Путин 2 декабря подписал закон, который дает преимущественное право зачисления братьев и сестер в государственные и муниципальные образовательные учреждения

Правки в ст.54 Семейного кодекса РФ и ст.67 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» были приняты 14 ноября в Госдуме, а 25 ноября одобрены в Совфеде.

Согласно документу, теперь у ребенка будет право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам в тот детский сад или начальную школу, куда уже ходят его братья или сестры. Уточняется, что для этого дети должны проживать в одной семье и иметь общее место жительства.

По мнению авторов законопроекта, это поможет укрепить семьи, развить институт многодетности, обеспечить реализацию прав детей на достойные условия содержания, воспитания и всестороннего развития, пишет «Газета.ру».

Как писали Юга.ру, 2 декабря Владимир Путин также подписал закон, разрешающий признавать граждан иноагентами, и закон, разрешающий силовикам уничтожать беспилотники в случае угрозы безопасности.