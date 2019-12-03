Власти Краснодара попросили ТЦ и склады перед Новым годом перенести доставку грузов на ночь
Власти Краснодара перед Новым годом рекомендовали торговым центрам и складам организовать доставку грузов ночью
По мнению властей, ночная доставка поможет снизить транспортную нагрузку, а также повысит пропускную способность дорог города, особенно в период предпраздничных пиковых нагрузок. Поэтому торговым центрам, складским комплексам, строительным компаниям и предприятиям с 16 по 31 декабря рекомендовали возить грузы с 22:00 до 6:00.
Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов заключил, что перед Новым годом в Краснодаре значительно увеличивается трафик на дорогах. Жителям региона, которые едут в краевую столицу за покупками, посоветовали планировать маршрут по городу так, чтобы не ехать через центр, а сразу подъезжать к ближайшему ТРЦ, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Напомним, 5 ноября администрация Краснодара представила рекомендации о том, как украшать витрины и фасады зданий краевой столицы к Новому году. В приоритете — теплые оттенки и соцетание не больше двух цветов.
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