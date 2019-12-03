Власти Краснодара попросили ТЦ и склады перед Новым годом перенести доставку грузов на ночь

По мнению властей, ночная доставка поможет снизить транспортную нагрузку, а также повысит пропускную способность дорог города, особенно в период предпраздничных пиковых нагрузок. Поэтому торговым центрам, складским комплексам, строительным компаниям и предприятиям с 16 по 31 декабря рекомендовали возить грузы с 22:00 до 6:00.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов заключил, что перед Новым годом в Краснодаре значительно увеличивается трафик на дорогах. Жителям региона, которые едут в краевую столицу за покупками, посоветовали планировать маршрут по городу так, чтобы не ехать через центр, а сразу подъезжать к ближайшему ТРЦ, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.