Власти Краснодара попросили ТЦ и склады перед Новым годом перенести доставку грузов на ночь

Краснодарский край

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Власти Краснодара перед Новым годом рекомендовали торговым центрам и складам организовать доставку грузов ночью

По мнению властей, ночная доставка поможет снизить транспортную нагрузку, а также повысит пропускную способность дорог города, особенно в период предпраздничных пиковых нагрузок. Поэтому торговым центрам, складским комплексам, строительным компаниям и предприятиям с 16 по 31 декабря рекомендовали возить грузы с 22:00 до 6:00.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов заключил, что перед Новым годом в Краснодаре значительно увеличивается трафик на дорогах. Жителям региона, которые едут в краевую столицу за покупками, посоветовали планировать маршрут по городу так, чтобы не ехать через центр, а сразу подъезжать к ближайшему ТРЦ, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, 5 ноября администрация Краснодара представила рекомендации о том, как украшать витрины и фасады зданий краевой столицы к Новому году. В приоритете — теплые оттенки и соцетание не больше двух цветов.

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