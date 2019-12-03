В Краснодаре двое мужчин провели махинации с землей на 52 млн рублей

В Краснодаре в декабре двоих местных жителей заподозрили в мошенничестве и фальсификации доказательств по гражданскому делу

По данным следствия, 28-летний и 31-летний мужчины разработали план мошенничества с землей. С апреля 2016-го по декабрь 2017 года они искали в Краснодаре земельные участки, на которые была не разграничена государственная собственность. Затем при помощи кадастрового инженера (она не знала об их преступных намерениях) мошенники составили межевой план, в котором изменили границы и фактическое расположение участков. В декабре 2017 года 28-летний мужчина предоставил сфальсифицированный межевой план в управление Росрееста по Краснодарскому краю.

Сотрудники Росреестра приостановили постановку участков на кадастровый учет, поэтому в январе 2018 года 31-летний мужчина подал иск в суд. Его требования были удовлетворены, суд обязал управление Росреестра учесть измененные сведения о местоположении участков. Подозреваемым удалось изъять и обратить в пользу 28-летнего мужчины земельные участки с разной стоимостью. Они причинили городу ущерб на сумму более 52 млн рублей.

Следователи возбудили в отношении двух мужчин уголовное дело по ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 303 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере, и фальсификация доказательств по гражданскому делу). Материалы, благодаря которым появилось основание для возбуждения дела, предоставило УФСБ России по Краснодарскому краю. Обстоятельства преступления устанавливаются, сообщили 3 декабря в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.