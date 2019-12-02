Двое жителей Адыгеи вынесли из огня пенсионерку и спасли ей жизнь

Адыгея

Распечатать

Двое парней из аула Егурухай Кошехабльского района Адыгеи первыми оказались на месте возгорания частного дома и спасли пожилую женщину

Пожар случился около 11 часов 30 ноября. Первым горящий дом по улице Советской, где одиноко проживала пенсионерка, заметил и начал тушить Тимур Бричев. Ему на помощь пришел Амин Дургушаов.

«Тимур пытался потушить пламя. В это время Амин, зная, что бабушка практически не выходит из дома, открыл входную дверь, из которой хлынул едкий дым. Несмотря на это, он забежал в дом и нашел женщину, лежавшую на полу без сознания. Мужчина быстро вынес ее из дома и стал оказывать первую необходимую помощь. Затем мужчины отвезли пострадавшую в районную больницу аула Кошехабль», — отметили в пресс-службе Кошехабльского района.

По словам собеседника, врачи констатировали тяжелое отравление едким дымом. Спустя сутки состояние женщины стабилизировалось, ее жизни ничего не угрожает.

«Благодаря смелости и оперативным действиям наших ребят удалось спасти жизнь человека. Пример настоящего мужества и самопожертвования показали молодой семьянин, отец троих детей, не побоявшийся совершить по-настоящему героический поступок, Амин Дургушаов и другой его земляк Тимур Бричев», — добавили в администрации.

Пожары

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Путин разрешил спецслужбам сбивать дроны-нарушители
Двое жителей Адыгеи вынесли из огня пенсионерку и спасли ей жизнь
Дело жителя Кубани, державшего сына на цепи, направили в суд
В Краснодаре ищут водителя, сбившего пьяного пешехода
«Локомотив-Кубань» в гостях проиграл «Енисею»
Здания научно-экспериментального центра на Утрише выставили на торги

Лента новостей

Мнения

«Добро пожаловать в капитализм, где за вами следит даже пылесос»

Колонка о тоталитарном будущем, которое уже наступило

На турнире по самбо в Ингушетии спортсмены с болельщиками подрались стенка на стенку

Статьи

«Видишься со всеми в тех же пробках, что и вчера»

Стереотипный тред про ожидание и реальность в Краснодаре

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале