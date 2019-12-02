Двое жителей Адыгеи вынесли из огня пенсионерку и спасли ей жизнь
Двое парней из аула Егурухай Кошехабльского района Адыгеи первыми оказались на месте возгорания частного дома и спасли пожилую женщину
Пожар случился около 11 часов 30 ноября. Первым горящий дом по улице Советской, где одиноко проживала пенсионерка, заметил и начал тушить Тимур Бричев. Ему на помощь пришел Амин Дургушаов.
«Тимур пытался потушить пламя. В это время Амин, зная, что бабушка практически не выходит из дома, открыл входную дверь, из которой хлынул едкий дым. Несмотря на это, он забежал в дом и нашел женщину, лежавшую на полу без сознания. Мужчина быстро вынес ее из дома и стал оказывать первую необходимую помощь. Затем мужчины отвезли пострадавшую в районную больницу аула Кошехабль», — отметили в пресс-службе Кошехабльского района.
По словам собеседника, врачи констатировали тяжелое отравление едким дымом. Спустя сутки состояние женщины стабилизировалось, ее жизни ничего не угрожает.
«Благодаря смелости и оперативным действиям наших ребят удалось спасти жизнь человека. Пример настоящего мужества и самопожертвования показали молодой семьянин, отец троих детей, не побоявшийся совершить по-настоящему героический поступок, Амин Дургушаов и другой его земляк Тимур Бричев», — добавили в администрации.
Читайте также
Колонка о тоталитарном будущем, которое уже наступило
Стереотипный тред про ожидание и реальность в Краснодаре
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.