Двое жителей Адыгеи вынесли из огня пенсионерку и спасли ей жизнь

Пожар случился около 11 часов 30 ноября. Первым горящий дом по улице Советской, где одиноко проживала пенсионерка, заметил и начал тушить Тимур Бричев. Ему на помощь пришел Амин Дургушаов.

«Тимур пытался потушить пламя. В это время Амин, зная, что бабушка практически не выходит из дома, открыл входную дверь, из которой хлынул едкий дым. Несмотря на это, он забежал в дом и нашел женщину, лежавшую на полу без сознания. Мужчина быстро вынес ее из дома и стал оказывать первую необходимую помощь. Затем мужчины отвезли пострадавшую в районную больницу аула Кошехабль», — отметили в пресс-службе Кошехабльского района.

По словам собеседника, врачи констатировали тяжелое отравление едким дымом. Спустя сутки состояние женщины стабилизировалось, ее жизни ничего не угрожает.

«Благодаря смелости и оперативным действиям наших ребят удалось спасти жизнь человека. Пример настоящего мужества и самопожертвования показали молодой семьянин, отец троих детей, не побоявшийся совершить по-настоящему героический поступок, Амин Дургушаов и другой его земляк Тимур Бричев», — добавили в администрации.