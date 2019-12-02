Бедные люди больше подвержены развитию сердечных заболеваний — ученые

Ученые обнаружили, что сложные условия труда у людей с низким уровнем достатка приводят к нарушениям сна и проблемам с сердцем

Исследователи из Швейцарии, Финляндии, Италии, Великобритании, Франции и Португалии проанализировали сведения о 111,2 тыс. человек, проживающих в различных городах Европы. В 13,4% случаев они обнаружили связь между высокой занятостью людей, ишемической болезнью сердца и депривацией сна, сообщает Indicator со ссылкой на журнал Cardiovascular Research.

Такие результаты медики связали с тем, что представителям бедных слоев населения приходится трудиться по вахтовому графику, совмещать сразу несколько работ, а условия их труда достаточно сложные и неблагоприятные. Стресс и напряжение провоцируют проблемы со сном, которые в свою очередь становится причиной сердечных заболеваний.

При этом риск болезней сердца, вызванный сложным графиком работы и низким доходом, у мужчин выше, чем у женщин, подчеркнули ученые. По их мнению, женщины находятся в стрессе независимо от финансового благополучия, так как на них большую нагрузку оказывает и ведение домашнего хозяйства.

Как писали Юга.ру, сомнолог объяснил, как на качество сна влияет сменная работа и что делать, чтобы высыпаться.

Напомним, в 2017 году России смертность от инсульта за девять лет упала на 45%. По словам главы информационного центра службы «Стоп-Инсульт», заслуженного врача России, Евгения Широкова, на развитие заболевания влияют неправильный образ жизни, высокие психологические и физические нагрузки. Он добавил, что практически все россияне работают сверх нормы и регулярно испытывают стресс.