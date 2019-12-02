Исследование: регулярная чистка зубов благотворно влияет на сердце
Ученые выяснили, что при тщательном уходе за полостью рта снижается риск развития фибрилляции предсердий и сердечной недостаточности
Основываясь на полученных ранее данных о том, что плохая гигиена полости рта приводит к появлению бактерий в крови, вызывающих воспаления в организме, ученые из корейского университета Ewha Womans попытались установить связь между чисткой зубов и развитием фибрилляции предсердий и сердечной недостаточности, сообщает интернет-издание Naked Science.
В ходе исследования были проанализированы возраст, пол, социально-экономический статус, регулярные физические упражнения, употребление алкоголя, индекс массы тела и сопутствующие заболевания у 161,2 тыс. человек. Все они были участниками Корейской национальной системы медицинского страхования в возрасте от 40 до 79 лет и с 2003 по 2004 год регулярно проходили медицинское обследование.
Врачи, собрав информацию о пациентах, выяснили, что за 10,5 лет у 4,9 тыс. человек (это 3% участников исследования) развилась фибрилляция предсердий, а у 7,98 тыс. — сердечная недостаточность (4,9%).
При этом те, кто чистил зубы три раза в день и чаще, на 10% меньше страдали фибрилляцией предсердий и на 12% меньше — сердечной недостаточностью.
Ученые объяснили результаты исследования тем, что при частой чистке зубов снижается количество бактерий в поддесневой биопленке, в результате чего они не попадают в кровоток и не вызывают воспалений в организме.
Как писали Юга.ру, регулярная чистка зубов помогает избежать инсульта и предотвращает болезни сердца.
Читайте также
Колонка о тоталитарном будущем, которое уже наступило
Стереотипный тред про ожидание и реальность в Краснодаре
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.