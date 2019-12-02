Исследование: регулярная чистка зубов благотворно влияет на сердце

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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Ученые выяснили, что при тщательном уходе за полостью рта снижается риск развития фибрилляции предсердий и сердечной недостаточности

Основываясь на полученных ранее данных о том, что плохая гигиена полости рта приводит к появлению бактерий в крови, вызывающих воспаления в организме, ученые из корейского университета Ewha Womans попытались установить связь между чисткой зубов и развитием фибрилляции предсердий и сердечной недостаточности, сообщает интернет-издание Naked Science.

В ходе исследования были проанализированы возраст, пол, социально-экономический статус, регулярные физические упражнения, употребление алкоголя, индекс массы тела и сопутствующие заболевания у 161,2 тыс. человек. Все они были участниками Корейской национальной системы медицинского страхования в возрасте от 40 до 79 лет и с 2003 по 2004 год регулярно проходили медицинское обследование.

Врачи, собрав информацию о пациентах, выяснили, что за 10,5 лет у 4,9 тыс. человек (это 3% участников исследования) развилась фибрилляция предсердий, а у 7,98 тыс. — сердечная недостаточность (4,9%).

При этом те, кто чистил зубы три раза в день и чаще, на 10% меньше страдали фибрилляцией предсердий и на 12% меньше — сердечной недостаточностью.

Ученые объяснили результаты исследования тем, что при частой чистке зубов снижается количество бактерий в поддесневой биопленке, в результате чего они не попадают в кровоток и не вызывают воспалений в организме.

Как писали Юга.ру, регулярная чистка зубов помогает избежать инсульта и предотвращает болезни сердца.

Здравоохранение Медицина Открытия ученых

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