В Краснодаре появился новый жилой комплекс с детским садом
В Краснодаре 30 ноября сдали в эксплуатацию литер 1 жилого комплекса комфорт-класса «ИНСИТИ-Life»
Почти 400 семей получили ключи от новых квартир на улице Пономаренко, 45 — вблизи улиц Петра Метальникова и Российской. Там сдали в эксплуатацию литер 1 жилого комплекса комфорт-класса «ИНСИТИ-Life». Это 17-й объект краснодарского застройщика ГК «ИНСИТИ». По версии Единого ресурса застройщиков России, компании присвоен высший рейтинг по срокам сдачи жилья. Это означает, что компания сдает свои комплексы вовремя или раньше заявленного срока.
«ИНСИТИ-Life» — комплекс из двух домов каскадной этажности от 10 до 14 этажей. В первом литере находится 396 квартир, во втором — 288. Застройщик предлагает разные варианты жилья — от студий до двухкомнатных квартир с балконами площадью 16 кв. метров. Рядом с новым комплексом построили детский сад «Мозаика», который передали муниципалитету. Общая площадь сада — более 4 тыс. кв. метров.
С другой стороны комплекса расположилась новая зеленая аллея с лавочками, освещением и ландшафтным дизайном. В самом дворе возвели двухуровневый стилобат с крытыми парковками на первом уровне и спортивными площадками и зоной барбекю на втором уровне.
«Немного подкачала погода, но настроение позитивное — в квартирах уже тепло и уютно. "ИНСИТИ-Life" — это комплекс для комфортной и спокойной жизни. На стилобате ваши дети могут гулять и заниматься спортом в полной безопасности — сюда могут попасть только жители комплекса, к тому же это свободная от автомобилей территория. А детский сад, который мы построили рядом с комплексом, очень востребован в этом районе», — рассказал директор ГК «ИНСИТИ» Андрей Шадрин.
В жилом комплексе уже не осталось не проданных квартир. Однако в начале 2020 года застройщик планирует сдать литер 2 комплекса — там еще есть актуальные предложения. Также ГК «ИНСИТИ» сдаст в эксплуатацию первую очередь коттеджного поселка «Греция» в районе поселка Северного, литер 2 ЖК «Символ» и литер 1 ЖК «Альпы» — оба комплекса расположены на улице Командорской.
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