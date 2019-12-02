В Краснодаре появился новый жилой комплекс с детским садом

«ИНСИТИ-Life» — комплекс из двух домов каскадной этажности от 10 до 14 этажей. В первом литере находится 396 квартир, во втором — 288. Застройщик предлагает разные варианты жилья — от студий до двухкомнатных квартир с балконами площадью 16 кв. метров. Рядом с новым комплексом построили детский сад «Мозаика», который передали муниципалитету. Общая площадь сада — более 4 тыс. кв. метров.

Почти 400 семей получили ключи от новых квартир на улице Пономаренко, 45 — вблизи улиц Петра Метальникова и Российской. Там сдали в эксплуатацию литер 1 жилого комплекса комфорт-класса «ИНСИТИ-Life». Это 17-й объект краснодарского застройщика ГК «ИНСИТИ» . По версии Единого ресурса застройщиков России, компании присвоен высший рейтинг по срокам сдачи жилья. Это означает, что компания сдает свои комплексы вовремя или раньше заявленного срока.

С другой стороны комплекса расположилась новая зеленая аллея с лавочками, освещением и ландшафтным дизайном. В самом дворе возвели двухуровневый стилобат с крытыми парковками на первом уровне и спортивными площадками и зоной барбекю на втором уровне.

«Немного подкачала погода, но настроение позитивное — в квартирах уже тепло и уютно. "ИНСИТИ-Life" — это комплекс для комфортной и спокойной жизни. На стилобате ваши дети могут гулять и заниматься спортом в полной безопасности — сюда могут попасть только жители комплекса, к тому же это свободная от автомобилей территория. А детский сад, который мы построили рядом с комплексом, очень востребован в этом районе», — рассказал директор ГК «ИНСИТИ» Андрей Шадрин.

В жилом комплексе уже не осталось не проданных квартир. Однако в начале 2020 года застройщик планирует сдать литер 2 комплекса — там еще есть актуальные предложения. Также ГК «ИНСИТИ» сдаст в эксплуатацию первую очередь коттеджного поселка «Греция» в районе поселка Северного, литер 2 ЖК «Символ» и литер 1 ЖК «Альпы» — оба комплекса расположены на улице Командорской.