Власти Кубани пообещали открыть медицинский кластер в Краснодаре к 2030 году

Вице-губернатор Анна Минькова в интервью ТАСС рассказала, как в Краснодарском крае решается проблема доступности медицинской помощи населению.

Кроме строительства в муниципалитетах офисов врачей общей практики и фельдшерско-акушерских пунктов, к 2030 году в новом микрорайоне Краснодара появится крупный медицинский кластер, сообщила Минькова. По словам вице-губернатора, на территории в 58 гектаров уже началось строительство нового краевого онкоцентра с поликлиникой и дневным стационаром. Кроме того, там будут построены больница скорой медицинской помощи со 150 круглосуточными бригадами скорой помощи, наркологический диспансер с поликлиникой и центром реабилитации, инфекционная больница для взрослых и детей, перинатальный центр.

Как писали Юга.ру, впервые о создании крупного медицинского кластера рассказал мэр Краснодара Евгений Первышов 18 сентября 2018 года в ходе второй стратегической сессии «Конкурентоспособность Краснодара», на которой обсуждались результаты первого этапа разработки Стратегии социально-экономического развития города до 2030 года.