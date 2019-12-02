Власти Кубани пообещали открыть медицинский кластер в Краснодаре к 2030 году
На 58 гектарах в районе поселка Знаменского возведут онкологический центр, больницу скорой медицинской помощи, наркологический диспансер, инфекционную больницу и перинатальный центр
Вице-губернатор Анна Минькова в интервью ТАСС рассказала, как в Краснодарском крае решается проблема доступности медицинской помощи населению.
Кроме строительства в муниципалитетах офисов врачей общей практики и фельдшерско-акушерских пунктов, к 2030 году в новом микрорайоне Краснодара появится крупный медицинский кластер, сообщила Минькова. По словам вице-губернатора, на территории в 58 гектаров уже началось строительство нового краевого онкоцентра с поликлиникой и дневным стационаром. Кроме того, там будут построены больница скорой медицинской помощи со 150 круглосуточными бригадами скорой помощи, наркологический диспансер с поликлиникой и центром реабилитации, инфекционная больница для взрослых и детей, перинатальный центр.
Как писали Юга.ру, впервые о создании крупного медицинского кластера рассказал мэр Краснодара Евгений Первышов 18 сентября 2018 года в ходе второй стратегической сессии «Конкурентоспособность Краснодара», на которой обсуждались результаты первого этапа разработки Стратегии социально-экономического развития города до 2030 года.
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