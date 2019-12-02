Как высыпаться при сменном графике работы? Совет сомнолога

Эксперт по сну объяснил, как на качество сна влияет сменная работа и что делать, чтобы высыпаться

Руководитель Центра медицины сна МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Калинкин посоветовал людям, работающим по сменному графику, соблюдать постоянно привычный режим, даже в выходные дни. То есть если человек две ночи работает, то в нерабочие дни он также должен бодрствовать в ночные часы, а днем спать, оставив себе промежуток времени для социальных действий.

«Резкая смена цикла — наихудший вариант для человека, она очень сильно влияет на здоровье», — подчеркнул в интервью RT Калинкин.

Как писали Юга.ру, ученые представили результаты исследования о том, сколько времени нужно на сон и почему недосып может быть смертельно опасным. Оказалось, что сон продолжительностью менее семи часов в день повышает риск инсульта. Страдают недосыпом и офисные сотрудники — больше половины из них засыпают на рабочем месте. А для людей, которые хотят улучшить качество людей, соответствующую программу запустил курорт «Роза Хутор».