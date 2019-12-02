В Адыгее достраивают 12 детских садов

Адыгея

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В Адыгее завершают строительство 12 детсадов, 10 из которых сдадут до конца года

Всего в республике одновременно строят 12 детских садов. Десять из них сдадут уже в этом году, а два — в первом квартале 2020 года. Об этом сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов на заседании Совета глав округа по вопросам реализации нацпроекта «Образование» и работы органов власти по обеспечению безопасности детей, которое 29 ноября провел полпред президента РФ Владимир Устинов.

В министерстве образования и науки Адыгеи уточнили, что в республике создадут более 4 тыс. мест для детей за счет строительства новых садов, перепрофилирования помещений и пристроек к действующим садам.

Кроме того, в этом году в регионе строят две школы по 1,1 тыс. мест, а также одну на 250 мест в станице Ханской. В 2019 году новая школа на 1,1 тыс. мест откроется в Энеме. Такая же школа строится в Майкопе. Ввод в эксплуатацию планируется в следующем году, добавили в министерстве образования и науки региона.

Сейчас в Адыгее функционирует 150 общеобразовательных организаций. Из них 50 работают в две смены. Для снижения переуплотненности школ планируется построить еще 14 школ на 5 тыс. 820 мест.

Детские сады Майкоп Строительство Школа

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