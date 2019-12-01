Самолет Москва — Сочи экстренно сел в Ростове-на-Дону

Ростовская область

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В аэропорту Ростова-на-Дону внеплановую посадку 1 декабря совершил самолет Москва — Сочи

Причиной посадки стало самочувствие одной из пассажирок во время полета. По данным источника агентства РИА Новости, 55-летней женщине на борту стало плохо, у нее подозрение на инсульт. Капитан судна запросил скорую помощь.

В аэропорту подтверждают факт незапланированной посадки самолета, но не уточняют причину.

Как сообщали Юга.ру, неделей ранее в Ростове-на-Дону из-за смерти пилота экстренную посадку совершил самолет Москва — Анапа. По одной из версий, он мог намеренно скрывать проблемы с сердцем, чтобы не уходить на пенсию.

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