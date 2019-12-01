Самолет Москва — Сочи экстренно сел в Ростове-на-Дону

Причиной посадки стало самочувствие одной из пассажирок во время полета. По данным источника агентства РИА Новости, 55-летней женщине на борту стало плохо, у нее подозрение на инсульт. Капитан судна запросил скорую помощь.

В аэропорту подтверждают факт незапланированной посадки самолета, но не уточняют причину.