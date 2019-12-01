За незаконное распространение «Лирики» и «Тропикамида» теперь смогут сажать

Что произошло? В силу вступает норма, приравнивающая эти три лекарства к наркотическим. Теперь на них распространяется действие статьи 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». Раньше за нарушение их оборота действовали штрафы от трех до 30 тысяч рублей, теперь за это полагается ответственность до трех лет лишения свободы. Инициатором этого постановления стал Минздрав РФ, который счел, что штрафы не останавливают незаконных распространителей высокодоходных препаратов.

В постановлении правительства РФ указывалось, что такие меры приняты в связи с тем, что препараты «являются объектами злоупотреблений, в том числе привлекают лиц с наркотической зависимостью». При этом все три лекарства относятся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП).

Давняя история. «Лирику» предлагали внести в список так называемых «аптечных наркотиков» еще в 2016 году. Этот препарат предназначен для борьбы с сильной болью при эпилепсии, фибромиалгии, сахарном диабете и травмеспинного мозга. Тропикамид, который также в России продают под названием «Мидриацил», используют в офтальмологии, а тапентадол («Палексия») — обезболивающее наркотическое средство, которое используют в больницах.

Проблема с этими лекарствами действительно есть, особенно на Северном Кавказе. Как писали Юга.ру, еще в 2015 году там действовало движение «Против "Лирики"», которое проводило митинги и флешмобы против незаконного сбыта ряда медицинских препаратов и приписывало к своим заслугам приказ Минздрава, по которому они стали рецептурными.

Неоднозначное решение. Эксперты сомневаются в том, что ужесточение мер по обороту этих препаратов — правильная мера. «Мы прошли уже несколько циклов таких событий. Например, жестко регламентировали продажу кодеинсодержащих лекарственных препаратов. И на рынке сразу появились каннабиноиды (спайсы) и психостимуляторы (соли) на основе этих веществ. А их оборот ограничить трудно, поскольку химическая формула очень быстро меняется. Как только мы изымаем какое-то вещество с наркорынка, на нем сразу появляются другие», — говорил «Известиям» директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков.

Врач Павел Бранд задавался вопросом: «Минздрав предлагает фактически лишить несколько десятков (если не сотен) тысяч людей обезболивания, чтобы обломать наркоманам кайф? Неужели в Минздраве нет ни одного человека способного понять, что наркоман всегда кайф найдёт, а у пациентов с нейропатическим болевым синдромом фактически нет альтернативы? Мне вот даже интересно, что будет, если наркоманы начнут колоться инсулином?.. Спишем пару-тройку миллионов сограждан, чтобы кайф им обломать или научимся мозг включать?».