В Адыгее высадили 20 тыс. саженцев тополя

Адыгея

Распечатать

В Адыгее около 200 человек 27 ноября завершили мероприятия по восстановлению леса

Читайте также:

В рамках акции «Сохраним лес» специалисты управления лесами республики и волонтеры посадили в Красногвардейском районе 20 тыс. саженцев тополя и других пород деревьев. В результате площадь леса увеличилась на 11,8 га.

Кроме того, весной посадили деревья на площади 3,5 га. Как уточнили в управлении лесами Адыгеи, саженцы для работ по восстановлению леса вырастили в республике.

Как писали Юга.ру, весной в лесном питомнике Майкопского лесничества высадили почти 26 тыс. черенков тополя.

Лесное хозяйство Растениеводство Экология

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

«Будет невкусно». Путин оценил изобретение школьницы из Нальчика
Десять игроков ФК «Сочи» выбыли из строя из-за инфекционной ангины
В Краснодаре водитель маршрутки повернул на встречку и устроил ДТП
В Адыгее высадили 20 тыс. саженцев тополя
На Кубани объявили экстренное предупреждение по сильным осадкам
Жителям Краснодара повысят налог на коммерческую недвижимость

Лента новостей

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале