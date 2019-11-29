В Адыгее высадили 20 тыс. саженцев тополя
В Адыгее около 200 человек 27 ноября завершили мероприятия по восстановлению леса
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В рамках акции «Сохраним лес» специалисты управления лесами республики и волонтеры посадили в Красногвардейском районе 20 тыс. саженцев тополя и других пород деревьев. В результате площадь леса увеличилась на 11,8 га.
Кроме того, весной посадили деревья на площади 3,5 га. Как уточнили в управлении лесами Адыгеи, саженцы для работ по восстановлению леса вырастили в республике.
Как писали Юга.ру, весной в лесном питомнике Майкопского лесничества высадили почти 26 тыс. черенков тополя.
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