В Адыгее высадили 20 тыс. саженцев тополя

В Адыгее около 200 человек 27 ноября завершили мероприятия по восстановлению леса

В рамках акции «Сохраним лес» специалисты управления лесами республики и волонтеры посадили в Красногвардейском районе 20 тыс. саженцев тополя и других пород деревьев. В результате площадь леса увеличилась на 11,8 га.

Кроме того, весной посадили деревья на площади 3,5 га. Как уточнили в управлении лесами Адыгеи, саженцы для работ по восстановлению леса вырастили в республике.

Как писали Юга.ру, весной в лесном питомнике Майкопского лесничества высадили почти 26 тыс. черенков тополя.