Депутаты Госдумы хотят ограничить долю иностранного капитала в российских клиниках
Законопроект об ограничении до 20% доли иностранного участия в уставном капитале российских медицинских организаций будет готов до конца 2019 года
Сейчас в России некоторыми крупными частными медицинскими учреждениями являются иностранные юрлица, офшорные компании, при этом в законодательстве нет ограничений по доли их уставного капитала — она может доходить до 100%.
«Данные организации получают доступ к медицинской информации миллионов граждан России. А мы даже не всегда можем сказать, кто стоит за этими клиниками и не используют ли они получаемые данные для каких-то иных целей», — пояснил RT автор инициативы, депутат Евгений Федоров Федоров.
По его мнению, через офшорные компании иностранные спецслужбы могут собирать биоматериал россиян для разработки биологического и химического оружия.
Как писали Юга.ру, Госдума РФ 21 ноября приняла поправки в закон «О СМИ», которые позволяют признавать иноагентами физических лиц.
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