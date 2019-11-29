В Краснодаре изменят маршрут автобуса № 187А

В городском департаменте транспорта и организации дорожного движения выяснили, что на пути из Дружелюбного остановка в поселке Лорис нужна не более, чем одному-двум пассажирам в месяц. Это связано с тем, что через поселок в другие части Краснодара ходят более востребованные маршруты — № 151А, 104, 108, 128.