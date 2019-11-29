В Краснодаре изменят маршрут автобуса № 187А
В Краснодаре автобусный маршрут № 187А (Комсомольский микрорайон — поселок Дружелюбный) скорректировали из-за маленького пассажиропотока на одном из участков
В городском департаменте транспорта и организации дорожного движения выяснили, что на пути из Дружелюбного остановка в поселке Лорис нужна не более, чем одному-двум пассажирам в месяц. Это связано с тем, что через поселок в другие части Краснодара ходят более востребованные маршруты — № 151А, 104, 108, 128.
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«Поэтому решено исключить из схемы движения маршрута № 187А от поселка Дружелюбного в Комсомольский микрорайон заезд в Лорис», — пояснил заместитель директора департамента транспорта Владимир Анфиногенов.
Автобусы начнут ходить по измененному маршруту 1 декабря.
Ранее Юга.ру писали о том, что в Краснодаре изменят схему движения маршруток № 28, 41, 34 и 51.
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