Депутаты захотели проверять психическое здоровье российских педагогов

В Госдуму РФ 28 ноября внесли на рассмотрение законопроект о психиатрическом обследовании школьных учителей и преподавателей вузов и колледжей

Депутаты от «Единой России» Гаджимет Сафаралиев и Евгений Марченко решили внести поправки в закон после резонансного убийства доцентом СПбГУ Олегом Соколовым его аспирантки Анастасии Ещенко.

Если законопроект примут, преподаватели будут каждые пять лет, при подписании нового контракта, проходить обследование в поликлинике у психиатра.

«Если педагог неадекватен с психологической точки зрения, это очень серьезный момент. Это дети, это студенты, это подрастающее поколение, и неадекватные люди не должны ни в коем случае преподавать и их воспитывать», — пояснил Гаджимет Сафаралиев порталу «360».

Он добавил, что такая поправка должна «насторожить людей, дать понять педагогам, что не каждый может быть педагогом и не каждый может воспитывать».

Напомним, 9 ноября Олега Соколова достали из реки Мойки в Санкт-Петербурге с обморожением. В его рюкзаке нашли две женские кисти, а дома — голову и тело женщины. На следующий день историк признался в убийстве своей сожительницы и аспирантки, 24-летней Анастасии Ещенко. Как рассказал «Фонтанке» студент СПбГУ Федор Данилов, студенты относились к Соколову «как к фрику, который полностью в своей теме. Однако никто не думал, что он способен на такое убийство».