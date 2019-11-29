Сочинские студенты и школьники могут получить по 100 тыс. рублей на реализацию своих бизнес-проектов
В Сочи в ноябре стартовал акселератор «Открой свое дело» по поддержке стартапов юных предпринимателей
Программа «Открой свое дело» реализуется краевым Фондом развития бизнеса и в рамках нацпроекта по поддержке предпринимательства. В рамках инициативы предпринимателям помогают открыть свой бизнес и начать зарабатывать.
Занятия для школьников и студентов проводятся бесплатно. Их проводят сертифицированные тренеры проекта «Мой Бизнес» и действующие предприниматели города Сочи.
На первой лекции участникам рассказали как сгенерировать бизнес-идею, предложили сферы, в которых сейчас актуально строить бизнес — например, сельское хозяйство, агро или эко-туризм, путешествия, раздельный сбор мусора. После лекции стартаперов ждала практика — их разделили на команды для поисков интересной идеи для бизнеса.
Занятия в рамках проекта «Открой своей дело» будут проходить до 6 декабря. В конце обучения участники программы представят свои бизнес-проекты экспертному совету, в состав которого войдут инвесторы, бизнесмены, представители администрации города и края. Лучшие команды получат по 100 тыс. рублей на развитие своего бизнеса. Будут профинансированы сразу три лучших проекта, сообщили в краевом департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства.
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