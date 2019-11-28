Замглавы мэрии Назрани задержали за фиктивный контракт на 24 млн рублей

Ингушетия

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В Ингушетии задержали заместителя главы администрации Назрани по подозрению в превышении должностных полномочий

Чиновника задержали сотрудники ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из республики, пишет RT.

По информации РБК, дело касается фиктивного контракта, из-за которого 24 млн рублей из бюджета были выведены на счета сторонних фирм.

Так, в 2017 году горадминистрация заключила с ГУП фиктивный муниципальный контракт на выполнение работ по устройству водопровода. Согласно договору, предприятие должно было установить водонапорные башни и пробурить артезианские скважины. В итоге работы выполнены не были, а выделенные из бюджета 24 млн рублей были «безосновательно выведены на счета сторонних организаций». При этом контракт не был опубликован на официальном сайте госзакупок, а его номер не соответствовал дате заключения.

Имя задержанного не разглашается. Согласно информации на сайте мэрии города, у главы Назрани Урусхана Евлоева четыре заместителя. Среди них — Муса Харсиев, именно он отвечает за ЖК, инженерные коммуникации и санитарное состояние города, а также координирует работу МУП «Санитарное состояние города» и МУП «Водоканал города Назрань».

Как писали Юга.ру, предыдущий мэр Назрани Алихан Тумгоев покинул свою должность 24 сентября в связи с истечением срока его полномочий.

Чиновники

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