В Краснодаре изменят схемы движения четырех маршруток

В Краснодаре пустят маршрутки по новой дороге в микрорайоне Гидростроителей. В связи с этим поменяют три схемы маршрутных автобусов, а еще один продлят

На Гидрострое заасфальтировали 200-метровый участок улицы Снесарева от Невкипелого до Снесарева, 10. Это позволило соединить две магистральные улицы.

По словам главы мэрии Краснодара Евгения Первышова, об этом просили жители микрорайона. Теперь, после окончания строительства дороги, изменят схемы движения трех автобусных маршрутов, которые ездят в этом месте.

Так, автобусы № 28 будут ходить дальше от улицы Невкипелого по Снесарева, Валерия Гассия до Лермонтова. Маршрут № 41 будет проходить в обоих направлениях на участке от Невкипелого по Снесарева, Валерия Гассия, Автолюбителей до действующего конечного пункта.