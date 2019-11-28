В Краснодаре изменят схемы движения четырех маршруток

Краснодарский край

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В Краснодаре пустят маршрутки по новой дороге в микрорайоне Гидростроителей. В связи с этим поменяют три схемы маршрутных автобусов, а еще один продлят

На Гидрострое заасфальтировали 200-метровый участок улицы Снесарева от Невкипелого до Снесарева, 10. Это позволило соединить две магистральные улицы.

По словам главы мэрии Краснодара Евгения Первышова, об этом просили жители микрорайона. Теперь, после окончания строительства дороги, изменят схемы движения трех автобусных маршрутов, которые ездят в этом месте.

Так, автобусы № 28 будут ходить дальше от улицы Невкипелого по Снесарева, Валерия Гассия до Лермонтова. Маршрут № 41 будет проходить в обоих направлениях на участке от Невкипелого по Снесарева, Валерия Гассия, Автолюбителей до действующего конечного пункта.

Схему движения маршруток № 34 продлят до ЖК «Трилогия». Автобусы будут ходить от жилого комплекса по улицам Невкипелого, Снесарева, снова Невкипелого, Автолюбителей, Трудовой Славы, в обратном направлении — по Трудовой Славы, Благоева, Гидростроителей, Автолюбителей, Невкипелого, Снесарева, Невкипелого и до ЖК «Трилогия».

Кроме того, по просьбам жителей изменят схему движения еще одного маршрута — № 51. Его планируют продлить до ЖК «Восточный парк».

«Движение маршруток изменят в ближайшее время — точных сроков пока нет», — сообщили 28 ноября порталу Юга.ру в пресс-службе мэрии Краснодара.

Ранее администрация показала схему строительства трамвайной ветки и новых дорог в Гидрострое.

Дороги Краснодар Общественный транспорт

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