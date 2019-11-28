В Краснодаре прохожий хотел остановить драку и покалечил участника потасовки

Краснодарский край

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Полиция Краснодара 28 ноября рассказала очевидец конфликта вмешался в потасовку и бросил одного из участников об пол

В дежурную часть полиции сообщили о том, что в больницу без сознания доставили местного жителя с тяжкими телесными повреждениями. Полицейские выяснили, что накануне в подъезде высотного дома на улице Одесской произошел конфликт между двумя мужчинами. Очевидец заметил, что разговор перешел в потасовку, и решил вмешаться в драку, чтобы остановить ее. Однако вместо этого он покалечил одного из участников, бросив его об пол. Осознав вероятные последствия удара, прохожий стал оказывать первую помощь пострадавшему, рассказали 28 ноября в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Сотрудники уголовного розыска установили личность виновника. Им оказался ранее не судимый 33-летний житель Дагестана. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Ему грозит до восьми лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится под арестом.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в Краснодаре посетительница караоке-клуба в ходе конфликта откусила часть уха сотруднице.

Драки Краснодар Полиция

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