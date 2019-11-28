В Геленджике расширят центральный пляж
В Геленджике в конце ноября начали работы по расширению центрального пляжа
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На курорте несколько дней назад начали разбирать деревянное покрытие и старые конструкции. Кроме того, специалисты вывозят хлам и расчищают пляж от заграждений в районе «Спасательной станции».
«А ведь действительно, все мы так привыкли, что в самом центре города, при остром дефиците пляжей, находится территория у моря, огороженная железным забором. Проход туда купающимся и загорающим был запрещен. А старые железные конструкции не придавали красоты и благоустроенности нашему городу», — рассказали в пресс-службе мэрии Геленджика.
Напомним, в июле стало известно, что набережную Геленджика собираются продлить до Тонкого мыса.
Как писали Юга.ру, в конце ноября рабочие перерыли набережную курорта. Там начали устанавливать канализационно-насосные станции.
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