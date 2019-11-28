В Дагестане силовики задержали членов крупной банды «Шараповские», связанной с сотрудниками МВД
Силовики в ноябре задержали лидеров дагестанской банды «Шараповские», состоящей из 250 человек
Следствие установило, что лидеры и участники банды причастны к совершению в 2007-2015 годах в Дагестане и Москве серии убийств предпринимателей и сотрудников правоохранительных органов, а также похищениям людей, вымогательствам, грабежам и разбоям.
Кроме того, в ходе следствия были установлены обстоятельства, при которых участники группировки в 1998 году организовали и устроили в Махачкале теракт, при котором погибли несколько десятков человек и более 100 получили ранения.
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Сотрудники ФСБ, Следственного комитета и МВД России 28 ноября сообщили о задержании основных организаторов и исполнителей преступлений, написал RT. По информации Следкома РФ, четырех соучастников группировки задержали в период с августа по ноябрь 2019 года на территории Дагестана и Москвы. Им предъявили обвинения и заключили под стражу. Все члены группировки, которым удалось скрыться, объявлены в розыск.
Во время обыска силовики изъяли принадлежащее банде стрелковое и автоматическое оружие, боеприпасы, взрывчатку, а также противотанковые ракетные комплексы. Все взрывоопасные предметы были обезврежены и уничтожены на месте.
Состав группировки насчитывал более 250 человек. Среди них действовавшие на тот период сотрудники МВД по Дагестану, адвокаты адвокатской палаты Дагестана и члены террористического подполья, сообщили в пресс-службе ФСБ РФ.
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