В Дагестане силовики задержали членов крупной банды «Шараповские», связанной с сотрудниками МВД

Дагестан, Вся Россия

Распечатать

Силовики в ноябре задержали лидеров дагестанской банды «Шараповские», состоящей из 250 человек

Следствие установило, что лидеры и участники банды причастны к совершению в 2007-2015 годах в Дагестане и Москве серии убийств предпринимателей и сотрудников правоохранительных органов, а также похищениям людей, вымогательствам, грабежам и разбоям.

Кроме того, в ходе следствия были установлены обстоятельства, при которых участники группировки в 1998 году организовали и устроили в Махачкале теракт, при котором погибли несколько десятков человек и более 100 получили ранения.

Читайте также:

Сотрудники ФСБ, Следственного комитета и МВД России 28 ноября сообщили о задержании основных организаторов и исполнителей преступлений, написал RT. По информации Следкома РФ, четырех соучастников группировки задержали в период с августа по ноябрь 2019 года на территории Дагестана и Москвы. Им предъявили обвинения и заключили под стражу. Все члены группировки, которым удалось скрыться, объявлены в розыск.

Во время обыска силовики изъяли принадлежащее банде стрелковое и автоматическое оружие, боеприпасы, взрывчатку, а также противотанковые ракетные комплексы. Все взрывоопасные предметы были обезврежены и уничтожены на месте.

Состав группировки насчитывал более 250 человек. Среди них действовавшие на тот период сотрудники МВД по Дагестану, адвокаты адвокатской палаты Дагестана и члены террористического подполья, сообщили в пресс-службе ФСБ РФ.

Оружие Следственный комитет Теракт Убийство ФСБ

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В России смогут принудительно обследовать на туберкулез
На Кубани женщина погибла под завалами сгоревшего дома, который поджег ее сожитель
На Кубани завели пять дел против ЧВК «Е.Н.О.Т.». СК считает, что преступления курировали майоры ФСБ из Москвы
В Краснодаре прохожий хотел остановить драку и покалечил участника потасовки
Пуликовский стал вице-губернатором Кубани. Это его пятая должность с марта
В Дагестане силовики задержали членов крупной банды «Шараповские», связанной с сотрудниками МВД

Лента новостей

На Кубани завели пять дел против ЧВК «Е.Н.О.Т.»

СК считает, что преступления курировали майоры ФСБ из Москвы

Пуликовский стал вице-губернатором Кубани

Это его пятая должность с марта

На Кубани женщина погибла под завалами сгоревшего дома, который поджег ее сожитель
Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале