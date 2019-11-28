В Дагестане силовики задержали членов крупной банды «Шараповские», связанной с сотрудниками МВД

Силовики в ноябре задержали лидеров дагестанской банды «Шараповские», состоящей из 250 человек

Следствие установило, что лидеры и участники банды причастны к совершению в 2007-2015 годах в Дагестане и Москве серии убийств предпринимателей и сотрудников правоохранительных органов, а также похищениям людей, вымогательствам, грабежам и разбоям. Кроме того, в ходе следствия были установлены обстоятельства, при которых участники группировки в 1998 году организовали и устроили в Махачкале теракт, при котором погибли несколько десятков человек и более 100 получили ранения.